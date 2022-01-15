США и НАТО заявили о готовности к новой встрече с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 14 января, провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает ТАСС.

В ходе диалога американский госсекретарь обсудил с генсеком НАТО дальнейшие действия после заседания Совета Россия — НАТО, состоявшегося 12 января. В Госдепе заявили о готовности Вашингтона и альянса к проведению новой встречи с Россией.

«Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога», — подчеркивается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Блинкен написал в своем Twitter, что был рад пообщаться с генсеком Столтенбергом. «США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией», — отметил он.

Ранее США заявили об ожидании ответа от России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден видит развитие диалога в действиях коллеги Владимира Путина и России. «Мы готовы вне зависимости от того, что они решат», — подчеркнула она.

Консультации по вопросам договора о безопасности в Европе состоялись 10 января в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — совещание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Вене, где обсуждались российские предложения.