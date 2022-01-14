США заявили об ожидании ответа от России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на данный момент Вашингтону нечего сообщить о следующих шагах в переговорах по предложениям России по гарантиям безопасности, сообщает ТАСС.

На регулярном брифинге для журналистов Псаки завила, что после переговоров в Женеве представители стран вернулись в свои столицы, где обсуждают дальнейшие действия по переговорам безопасности и трехстороннему саммиту президентов России, США и Украины. Поэтому сейчас ей нечего объявить о будущих встречах. При этом представитель Белого дома заявила об ожидании ответа от России.

«Отмечу, что президент США Джо Байден считает, что дальнейшие действия — за президентом Владимиром Путиным и Россией. Мы готовы вне зависимости от того, что они решат», — подчеркнула Псаки.

Псаки предупредила, что при вторжении на Украину Россию ожидают «последствия в экономической сфере, которые выйдут далеко за рамки того, что было в 2014 году».

«Если они решат, что хотят участвовать в дипломатическом диалоге и переговорах, то мы вполне готовы к этому. И мы надеемся, что они так и сделают», — заключила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Псаки заявила, что у США есть данные о готовящихся провокациях России в Донбассе. По ее словам, «российские агенты влияния» стали фабриковать провокации в государственных СМИ и интернете для «оправдания российского вмешательства и создания раскола на Украине».

Представитель Евросоза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал предложения России по гарантиям безопасности неприемлемыми для Европы. Просьба о нерасширении НАТО на восток противоречит принципу суверенитета независимых стран. Все предложения России по членству различных в альянсе отвергли на переговорах 10 января в Женеве с США и 12 января в Брюсселе, на заседании Совета Россия — НАТО.