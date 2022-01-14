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Белый дом рассказал о подтверждающих провокации России на Украине данных

Пресс-секретарь Псаки: у США есть данные о готовящихся провокациях России в Донбассе
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США располагают данными о провокациях на Украине, которые готовит Россия. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Белого дома, «российские агенты влияния» начали фабриковать провокации в государственных СМИ и интернете, чтобы «оправдать российское вмешательство и посеять раскол на Украине».

«Например, российские официальные лица и агенты влияния делают акцент на историях об ухудшении ситуации с правами человека на Украине и усилении воинственных настроений украинских лидеров», — отметила Псаки.

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10 января

Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины обвинило Россию в подготовке провокаций. В Киеве утверждают, что российские спецслужбы готовят провокации против своих же военнослужащих, чтобы обвинить в этом Украину.

Ранее CNN опубликовал материал, согласно которому у США есть информация о том, что Россия подготовила специальную группу военных, которая должна будет под чужим флагом провести спецоперацию в Донбасcе. В администрации президента США опасаются, что эта операция может предшествовать масштабному вторжению на Украину, которое может начаться с середины января до середины февраля.

В Кремле отреагировали на публикации. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, утверждения о подготовке Россией провокаций в Донбассе являются голословными. Он отметил, что ранее такие публикации уже появлялись, но не были ничем подтверждены.

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Варвара Кошечкина
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