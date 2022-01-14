В Кремле отреагировали на публикации западных СМИ о провокациях в Донбассе

Публикации западных СМИ о подготовке Россией провокаций в Донбассе являются голословными. Так отреагировал на них пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, ранее такие публикации уже появлялись, но не были ничем подтверждены.

Ранее CNN опубликовал материал, согласно которому у США есть информация о том, что Россия подготовила специальную группу военных, которая должна будет под чужим флагом провести спецоперацию в Донбасcе. В администрации президента США опасаются, что эта операция может предшествовать масштабному вторжению на Украину, которое может начаться с середины января до середины февраля.

В пятницу, 14 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В результате обстрела погиб один ополченец. После этого силы ЛНР совершили контратаку, в результате которой, по их данным, был уничтожен один из комбатантов с украинской стороны.