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Силы ЛНР открыли ответный огонь из-за гибели ополченца

Войска ЛНР обстреляли украинскую армию в ответ на убийство ополченца

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) открыли ответный огонь по украинским войскам после гибели своего военнослужащего из-за обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ). В результате контратаки ополченцы также нанесли украинцам потери, сообщили представители народной милиции ЛНР в Telegram-канале.

«Вынужденным ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена. По предварительным данным, уничтожен один украинский боевик и два получили ранения», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в результате минного обстрела украинской армии позиций ЛНР был убит ополченец. Гибель людей на линии соприкосновения в Донбассе происходит регулярно, несмотря на действие режима прекращения огня и работу специальной комиссии.

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У Киева и руководства самопровозглашенных республик Донбасса разное видение конфликта в регионе. Украина винит в конфликте Россию, называя ее «страной-агрессором», а Донецк и Луганск уверены, что участвуют в гражданской войне, защищая население региона от нелегитимных властей. С оценкой войны в Донбассе как гражданской согласны в Москве.

Киевские власти 14 января предупредили о якобы готовящихся провокациях со стороны российских военных. Украинские разведчики рассказали о проведенном совещании в Приднестровье, где и ждали обострения событий.

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Дмитрий Настасьев
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