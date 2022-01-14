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В результате украинского обстрела в Донбассе погиб ополченец

Украинская армия обстреляла Донбасс и убила сотрудника Народной милиции ЛНР

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и убили сотрудника Народной милиции. О гибели ополченца сообщает Telegram-канал представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 13:05 с направления населенного пункта Новотошковское ВСУ открыли огонь из минометов калибра 82-мм, выпустив четыре мины в направлении населенного пункта Донецкий, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР», — говорится в сообщении миссии республики.

Военнослужащие и гражданские регулярно становятся жертвами обстрелов украинской армии в Донбассе. В частности, солдаты ЛНР погибали от действий ВСУ в декабря, октябре и августе 2021 года. Несмотря на Минские соглашения и режим прекращения огня, ситуация в регионе остается опасной.

Потери из-за конфликта в Донбассе периодически несет и украинская сторона. 10 января двое военнослужащих ВСУ подорвались на мине, сообщили представители Операции объединенных сил.

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Дмитрий Настасьев
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