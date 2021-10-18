Военнослужащий ЛНР погиб после обстрела с украинской стороны

Военный Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны украинской армии

Военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) погиб в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщает «Луганский информационный центр».

В СЦКК утверждают, что днем 18 октября ВСУ открыли прицельный огонь из стрелкового оружия с направления поселка Луганское.

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины 18 октября на своей странице в Facebook сообщил, что с начала суток противник три раза нарушил перемирие, обстреляв украинские позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В Луганской области беспилотник пересек линию разграничения.

«Наши защитники открывали ответный огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность», — сказано в сообщении штаба ООС.

Ранее в сети появилось видео с обыском задержанного украинскими военными представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка.