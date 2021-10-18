Украина обвинила Россию в попытке вытеснить миссию ОБСЕ из Донбасса

Протесты возле офиса Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донецке связаны с попытками России вытеснить европейских наблюдателей из Донбасса. С такими обвинениями в беседе с порталом LIGA.net выступил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

Он подтвердил информацию представителя ТКГ Сергея Гармаша о захвате неизвестными нескольких сотрудников миссии в Горловке и расценил этот акт как «системный подрыв полномочий ОБСЕ». «Вчера [наблюдатели] пытались выехать, не пустили», — сказал Арестович.

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Дипломат добавил, что в совокупности с непродлением мандата организации на российских пограничных пунктах такие действия следует расценивать как «сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий». «Это является грубейшим подрывом системы безопасности в Европе», — заверил спикер.

13 октября представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что украинские военные во время согласованных работ на участке отвода сил у города Золотое захватили в плен представителя Луганска в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). В Киеве утверждают, что задержали офицера, который проводил разведку позиций украинских силовиков.

Позже возле офиса ОБСЕ в Донецке вспыхнули протесты с требованием к наблюдателям вмешаться в происходящее и потребовать освобождения военного. Представители организации пояснили, что не были свидетелями этого инцидента, и пообещали разобраться в происходящем, однако вскоре объявили о приостановке своей работы в регионе.