Украина сообщила о захвате сотрудников ОБСЕ на территории ДНР

Неизвестные взяли в заложники нескольких сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) городе Горловка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш.

По его словам, захват наблюдателей произошел накануне, 17 октября. Несколько мужчин вошли в отель, где проживают сотрудники миссии, и запретили им покидать территорию здания и парковки за ним. «Им нельзя покидать помещение гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, который был задержан Вооруженными силами Украины (...) в районе Золотого 13 октября», — написал Гармаш.

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Он подчеркнул, что гарантии безопасности наблюдателям от организации давала, в том числе и Россия. «И тот факт, что членов миссии, де-факто, удерживают в заложниках боевики, финансируемые и управляемые Россией, — это вызов кремлевской хунты всем остальным 56 странам-членам ОБСЕ», — полагает дипломат.

13 октября представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что украинские военные во время согласованных работ на участке отвода сил у города Золотое захватили в плен представителя Луганска в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). В Киеве утверждают, что задержали офицера, который проводил разведку позиций украинских силовиков.

Позже возле офиса ОБСЕ в Луганске вспыхнули протесты с требованием к наблюдателям вмешаться в происходящее и потребовать освобождения военного. Представители организации пояснили, что не были свидетелями этого инцидента, и пообещали разобраться в происходящем, однако вскоре объявили о приостановке своей работы в регионе.