В ОБСЕ пообещали содействовать освобождению захваченного Киевом офицера ЛНР

СММ ОБСЕ заверила в готовности участвовать в диалоге в связи с захватом Киевом офицера ЛНР

Представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) не были свидетелями захвата украинскими военными офицера самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) . Об этом сообщается в заявлении на сайте организации.

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По данным ОБСЕ, миссия получила информацию от Вооруженных сил Украины (ВСУ) и представителей ЛНР в СЦКК только после инцидента. Однако, заверили в организации, СММ готова содействовать освобождению захваченного Киевом Андрея Косяка.

«СММ готова способствовать налаживанию диалога между сторонами на местах, если они будут обращаться за таким содействием», — пообещали в ОБСЕ, отметив, что члены миссии внимательно следят за развитием ситуации.

13 октября в ЛНР заявили, что украинские военные во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали офицера, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков.

В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила Службу безопасности Украины (СБУ) в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а также осудила СММ ОБСЕ за бездействие в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом.