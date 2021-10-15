В ДНР предупредили об эскалации в Донбассе после похищения наблюдателя ЛНР

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) направил ноту спецпредставителю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине в связи с похищением Киевом офицера Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Косяка. Об этом сообщила полпред ДНР на переговорах контактной группы, министр иностранных дел Наталья Никонорова, передает Донецкое агентство новостей.

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По ее словам, отсутствие должной реакции со стороны международных наблюдателей на незаконные действия Украины могут привести к росту числа подобных инцидентов и эскалации в Донбассе. «Это, в свою очередь, неминуемо вызовет ситуацию, когда напряженность на линии соприкосновения вырастет в десятки, если не в сотни раз», — предупредила Никанорова.

13 октября украинские силовики захватили офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка.

Украинская делегация в контактной группе заявила, что представители ЛНР «под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ».

ЛНР потребовала от Киева немедленно освободить представителя республики в СЦКК, однако украинская сторона в течение дня несколько раз переносила время передачи захваченного офицера, в итоге сорвав освобождение наблюдателя. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что продолжение диалога с Киевом в рамках Минского формата представляется бессмысленным до освобождения представителя республики.

В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предъявлении обвинения Косяку по статье о создании незаконных вооруженных формирований.