ЛНР осудила ОБСЕ за безразличие к судьбе захваченного Киевом военного

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) призывают международных наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принудить Киев возвратить незаконно удерживаемого представителя республики Андрея Косяка. Такое заявление сделал старший лейтенант Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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По его словам, ЛНР осуждает ОБСЕ за бездействие и безразличное отношение к судьбе захваченного Службой безопасности Украины (СБУ) военного. «Наблюдатели ОБСЕ отстранились от решения ситуации вокруг захваченного Киевом представителя ЛНР», — сказал Филипоненко.

Военный добавил, что сотрудники СБУ пытают задержанного военнослужащего и заставляют принимать его психотропные препараты для дачи ложных показаний против ЛНР. В частности, об этом свидетельствует тот факт, что СБУ опубликовало видео допроса, не показывая лица задержанного.

Кроме того, отметил Филипоненко, «украинские пропагандисты» пытаются представить общественности имеющиеся у наблюдателя на телефоне съемки с учебных стрельб как обстрелы позиций ВСУ.

14 октября следователи СБУ допросили ранее задержанного военнослужащего самопровозглашенной Луганской народной республики. В спецслужбе рассказали, что задержанный подозревается в умышленном убийстве, совершенном в 2010 году. В 2014-м в ЛНР он вступил в батальон «Брянка СССР», а на момент задержания входил в состав одного из подразделений народной милиции самопровозглашенной республики.

Днем ранее, 13 октября, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о пленении безоружного офицера. По его словам, украинская сторона атаковала офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). После инцидента Пасечник заявил о бессмысленности переговоров с Украиной в Минском формате.