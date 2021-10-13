Грызлов обвинил Украину в стремлении завести в тупик переговоры по Донбассу

Полпред России в ТКГ Грызлов заявил, что Украина пытается завести переговоры в тупик

Полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов обвинил Украину в стремлении завести переговоры в тупик, передает РИА Новости.

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Грызлов назвал позицию Киева абсурдной. По его словам, представители от Украины на переговорах в «нормандском формате» заявляют о приверженности Минским соглашениям и пытаются исключить Донецк и Луганск из переговоров.

«В то же время Украина в Контактной группе уже не утруждает себя дипломатической эквилибристикой и не скрывает своих истинных намерений по заведению переговоров в тупик по всем аспектам урегулирования: политическому урегулированию, безопасности, социально-экономическому и гуманитарному», — заявил Грызлов.

В сентябре российский полпред утверждал, что Украина «отказалась работать с Донбассом над гуманитарными вопросами», из-за чего был «полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения».

Украина, в свою очередь, утверждала, что Россия хочет поставить оружие на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и для этого сознательно саботирует имплементацию Минских договоренностей, которые предусматривают обеспечение постоянного мониторинга границы представителями ОБСЕ.