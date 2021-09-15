Россия заявила об отказе Украины вернуться к очным переговорам по Донбассу

Постпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Украина отказывается от очных переговоров

Украина категорически отказывается вернуться к очным переговорам в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом 15 сентября заявил постоянный представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов, передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем стремление участников переговоров, нацеленное на возвращение в очный формат. Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске», — сказал Грызлов после заседания ТКГ в формате видеоконференции.

Он добавил, что Украина «продолжает скрывать от Донецка и Луганска свою позицию по политическому урегулированию».

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«Представители Киева в очередной раз отказались работать с Донбассом над гуманитарными вопросами, вместо этого пытаясь диктовать состав делегаций Донецка и Луганска, — утверждает Грызлов. — Таким образом, полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения».

Российский постпред добавил, что украинские войска продолжают обстрелы в Донбассе. «Есть новые пострадавшие среди гражданского населения, в том числе дети», — сказал Грызлов.

В августе спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что вернуться к очным переговорам в Минске невозможно из-за пандемии COVID-19 и карантинных ограничений.