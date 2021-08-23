В ДНР объяснили отсутствие прогресса на переговорах по Донбассу

Украина блокирует работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу и, в частности, ее политической подгруппы, так как стремится разрешить конфликт силовым, а не дипломатическим путем. Об этом в разговоре с РИА Новости заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в ТКГ Наталья Никоронова.

Она заявила, что отсутствие прогресса в переговорах — результат нежелания Киева обсуждать особый статус региона с Россией и самопровозглашенными республиками. «Об этом как раз свидетельствуют и законопроект о переходном периоде, и тот вариант "дорожной карты", который нам направила украинская сторона и который на 78 процентов противоречит комплексу мер», — объяснила Никоронова.

Ранее глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов предложил провести следующие переговоры по Донбассу в очном формате. Он отметил, что подобное предложение «получило поддержку представителей Донбасса и координатора контактной группы от ОБСЕ».

В свою очередь спикер украинской делегации Алексей Арестович резко отверг это предложение. Он объяснил нежелание представителей Киева ехать на переговоры пандемией коронавируса, а слова о поддержке очной встречи со стороны ОБСЕ назвал вымыслом.