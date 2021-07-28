Кравчуку нашли замену на переговорах по Донбассу

Украинский вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников возглавит киевскую делегацию на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу на время болезни первого президента страны Леонида Кравчука. Об этом пишет УНИАН.

Кравчук временно прекратил работу в ТКГ после того, как перенес операцию на сердце в конце июня. 28 июля стало известно, что политик находится в реанимации и не способен дышать самостоятельно. При этом, как указал сам Резников, нет оснований полагать, что бывший глава государства не придет в норму к ближайшему заседанию группы. Оно должно состояться в конце августа.

«Я не буду раскрывать медицинские вопросы и частного характера. Завершится его больничный, и он продолжит, я надеюсь, абсолютно так же руководить украинской делегацией», — пояснил министр и подчеркнул, что постоянной замены первому президенту на переговорах не нашли.

О проблемах со здоровьем у Кравчука впервые сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева 28 июня. После операции врачи запретили политику любые физические нагрузки и участие в мероприятиях. Он пропустил торжественное заседание Верховной Рады, посвященное юбилею конституции. Вскоре стало известно, что первого президента подключили к аппарату ИВЛ, его состояние здоровья за месяц заметно ухудшилось.