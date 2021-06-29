Первый президент Украины перенес операцию на сердце

Первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук перенес операцию на сердце и не сможет появляться на публике некоторое время. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на источники в окружении бывшего главы государства.

Сейчас, по данным инсайдеров, 87-летний политик находится в одной из киевских больниц и восстанавливается после операции. Он чувствует себя хорошо, а само хирургическое вмешательство прошло по плану без каких-либо побочных эффектов для организма.

О проблемах со здоровьем у Кравчука накануне, 28 июня сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева. По ее словам, врачи запретили политику любые физические нагрузки и участие в мероприятиях. Сроки восстановления экс-президента пока не называются.