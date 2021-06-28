Кравчук пропустил юбилей Конституции из-за плохого состояния здоровья

Первый президент Украины Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады, посвященное юбилею Конституции, из-за плохого состояния здоровья. Об этом стало известно от его пресс-секретаря Оксаны Сибирцевой, передает «Суспільне».

Состояние здоровья Леонида Кравчука не позволяет работать и посещать мероприятия, врачи запретили ему любые нагрузки, рассказала Сибирцева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с 25-летием Конституции, назвав ее «молодой, но зрелой и мудрой». На заседании в Раде Зеленский сообщил, что Швеция передаст Украине латиноязычный оригинал и три копии конституции Филиппа Орлика. Украина получит оригинал документа впервые за 300 лет. В конце августа он будет выставлен в Софийском соборе в Киеве к 30-летию независимости страны.

Кравчук возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.