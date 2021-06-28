Зеленский призвал поставить точку в неотложном для Украины вопросе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал утверждение большого герба неотложным вопросом для страны и призвал поставить в нем точку «впервые за 30 лет». Об этом пишет издание «Украинская правда».

Согласно украинской Конституции, республика обязана иметь такой символ государственной власти, однако начиная с 1991 года все попытки его утвердить заканчивались провалом. В настоящее время ему на замену используется малый государственный герб, представляющий из себя золотой тризуб на лазоревом щите.

«За эти годы было много различных конкурсов, споров, ссор, мыслей и различных видений. Это нормально, это демократия», — отметил Зеленский. По его словам, утверждение герба могло бы совпасть с 30-летием независимости и 25-летием конституции страны. В связи с этим глава государства призвал депутатов активнее работать по этой проблеме, чтобы соответствующий законопроект был принят как можно раньше.

В ноябре 2020 года победителем конкурса на лучший эскиз большого государственного герба стал заслуженный художник Украины и соавтор малого герба Алексей Кохан. На его полотне изображен трезубец, казак с мушкетом, символизирующий Войско Запорожское, архангел Михаил, который считается покровителем Киева, и лев — символ Львова.

Позже работу раскритиковали за низкое качество графики, несбалансированную композицию и «по-советски шароварного казака». Верховная Рада также подвергла эскиз критике и отказалась его утверждать.