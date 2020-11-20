На Украине выбрали эскиз большого герба

На Украине выбрали победителя конкурса на лучший эскиз большого государственного герба, сообщает «Страна.ua».

Им стала работа заслуженного художника Украины Алексея Кохана, который был соавтором малого герба (трезубец) в 1992 году. На эскизе изображен трезубец, казак с мушкетом (символизирующий запорожцев), архангел Михаил, который считается покровителем Киева, и лев — символ Львова.

Теперь проект должна поддержать Верховная Рада. Если за рисунок проголосуют не менее 300 депутатов, он официально станет гербом.

Большой герб предусмотрен Конституцией Украины, однако все попытки его утвердить проваливались в парламенте. Новый эскиз также подвергся критике, в том числе в Раде.

«Проект-победитель имеет крайне низкое качество графики, дисбалансированную композицию и по-советски шароварного казака. На такое качество работы не найдется 300 голосов в парламенте», — написал депутат от «Слуги народа» Дмитрий Гурин. «Салат гербовый», — заявил экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.