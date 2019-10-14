Украинские националисты использовали на акции советский лозунг

На акции националистов в Киеве, которая посвящена 77-й годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), протестующие использовали советский лозунг. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, во время движения колонны националисты на украинском языке выкрикивали лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто», который обычно используется на памятных мероприятиях в честь советских солдат, погибших во время Второй мировой войны.

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Акция была организована националистическими партиями, среди которых «Свобода», «Национальный корпус», «Конгресс украинских националистов», а также руководителями запрещенных в России экстремистских организаций «Правый сектор» и «Тризуб имени Степана Бандеры». Отмечается, что мероприятие посетили около 12 тысяч человек.

После выступления националисты начали марш по центральным улицам Киева, который завершится у здания Верховной Рады Украины. Участники акции выступают против предоставления особого статуса Донбассу и снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель, которое запланировано украинским правительством на 2020 год. Шествие приурочено к дню создания УПА и проходит в украинской столице ежегодно с 2005 года. Также на сегодня в Киеве запланирован марш «против капитуляции» и марш в поддержку Виталия Маркива, осужденного в Италии на 24 года тюрьмы за убийство итальянского журналиста.

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