Украинцы вышли на «майдан желтых повязок» против «формулы Штайнмайера»

Жители Киева вышли на очередной митинг против реализации «формулы Штайнмайера», которую недавно подписали участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

Организатором протеста выступает «Движение сопротивления капитуляции», в которое вошли националисты и сторонники бывшего украинского лидера Петра Порошенко. До начала акции митинг получил название «майдан желтых повязок» из-за призыва принести с собой на мероприятие желтый скотч в цвет флага.

На главной площади украинской столицы — Майдане Независимости — участники митинга выкрикивают лозунги «Слуга, выходи, народ пришел!», стоят с плакатами, на которых изображен президент Украины Владимир Зеленский и размещена надпись «Ты наша свежая кровь», а также раздают брошюры с названием «Московская отрава» и «Национализм».

Материалы по теме Украина подписала «формулу Штайнмайера» Киев выполнил все условия Москвы для саммита «нормандской четверки»

Акции протеста из-за того, что участники контактной группы в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе подписали «формулу Штайнмайера» начались в украински городах 2 октября. Они проходили в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Виннице, Днепре, Кривом Роге, Полтаве, Запорожье и других населенных пунктах. Собравшиеся считают, что подписание документа означает «капитуляцию Украины», и требуют отказаться от его заключения.

Комментируя митинги президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает право украинцев на протест и призвал граждан не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых политиков, которые, по его словам, хотят использовать протесты, чтобы «вернуться к грабежу, не стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности». «Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину», — заявил он.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!