Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера»

Сразу в нескольких городах Украины прошли акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Митинги начались в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Виннице, Днепре, Кривом Роге, Полтаве, Запорожье и других населенных пунктах. Собравшиеся считают, что подписание документа означает «капитуляцию Украины», и требуют отказаться от его заключения.

На акции протеста в центре Киева собрались около двух тысяч человек. Митингующие скандировали «Нет капитуляции!», «Вова, выходи!» и другие лозунги. Позже активисты направились к офису президента Украины Владимира Зеленского.

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1 октября Киев и самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) подписали «формулу Штайнмайера». Документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в непризнанных республиках. Предполагается, что в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе территорий. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.

Документ подвергся критике со стороны ряда украинских политиков. Так, бывший президент страны Петр Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» шагом в сторону России, а экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий посчитал подписание документа началом демонтажа Украины.

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