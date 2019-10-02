В Кремле оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Москва позитивно относится к подписанию Украиной «формулы Штайнмайера» по Донбассу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает в среду, 2 октября, ТАСС.

По его словам, стороны продолжат работать над перспективами саммита в «нормандском формате», куда входят представители России, Украины, Франции и Германии. «Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит», — добавил пресс-секретарь.

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Ранее в среду глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что Украина не подписывала в Минске «формулу Штайнмайера». По его словам, представитель Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма лишь письменно сообщил спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, ранее согласованные «нормандской четверкой».

1 октября стало известно, что участники ТКГ на заседании в Минске подписали «формулу Штайнмайера». Согласно документу в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе территорий. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.

«Формулу Штайнмайера» в начале 2016 года предложил бывший глава МИД Германии и нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик.

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