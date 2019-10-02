В «Слуге народа» опровергли подписание «формулы Штайнмайера»

Украина не подписывала в Минске «формулу Штайнмайера». Об этом на своей странице в Facebook заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.

По его словам, представитель Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма письменно сообщил спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, ранее согласованные «нормандской четверкой». Сама же «формула Штайнмайера», отмечает Яременко, определяет только порядок применения закона об особом статусе до проведения местных выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и на постоянной основе.

Остальное, по его мнению, является «предметом для разговоров», результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, что «дает обществу возможность контроля за тем, что происходит». Яременко также подчеркнул, что Украина движется «в направлении прекращения кровопролития на Донбассе», не уступая ни своей территориальной целостности, ни суверенитета, ни права по-своему трактовать минские соглашения.

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Ранее с совместным заявлением по поводу подписания Украиной «формулы Штайнмайера» выступили лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. По их мнению, представители Киева признали право жителей Донбасса на самоуправление и самостоятельное определение своей судьбы. «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией», — говорится в заявлении.

1 октября участники ТКГ на заседании в Минске подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в непризнанных республиках. Согласно документу в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе территорий. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.

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