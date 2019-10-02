В Донбассе отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Подписание представителями Киева «формулы Штайнмайера» говорит о признании права жителей Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, сообщает ТАСС.

По словам политиков, республики будут продолжать участие в переговорном процессе в Минске, чтобы «в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению». «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», — говорится в заявлении.

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При этом главы республик предостерегли президента Украины Владимира Зеленского, призвав его не диктовать условия Донбассу. Политики подчеркнули, что Киев не получит контроля над границей до проведения выборов в регионе, отметив важность подготовки закона об автономии с учетом интересов Донбасса. «Господин Зеленский также заявил, что будет принят некий новый закон об особом статусе. Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить», — заявили лидеры республик.

Также они отметили, что в законе содержатся и важнейшие положения, которые нынешняя власть не должна менять без согласования с представителями Донбасса. В противном случае, подчеркивается в заявлении, власти ДНР и ЛНР будут считать их прямым и грубым нарушением минских соглашений. «Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления», — добавили главы республик.

Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках. Согласно документу, в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе территорий. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.

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