ДНР заявила о выполнении условий для встречи Путина и Зеленского

На заседании контактной группы по Украине выполнены условия для разблокирования саммита «Нормандской четверки», передает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталью Никонорову.

В «Нормандскую четверку» входят президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

В конце августа Макрон заявлял, что встреча глав государств и правительств стран «Нормандского формата» может состояться в сентябре.

Участники заседания в Минске также согласовали рабочий план-график разведения сил и средств сторон на участках в Золотом и Петровском, отметила Никонорова. План не затрагивает демонтаж фортификаций.

При этом «формула Штайнмайера», которую подписали участники контактной группы, не касается военных вопросов и вопроса о передаче границы, сообщает «Интерфакс».

«Формула Штайнмайера», предложенная в 2016 году нынешним президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов на территории самопровозглашенных республик.

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