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Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»

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Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Подписали», — сказал он.

«Формулу Штайнмайера» в начале 2016 года предложил бывший министр иностранных дел Германии и нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик. Согласно формуле, в день проведения выборов на временной основе начнет действовать закон об их особом статусе. После публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность выборов, закон вступит в законную силу на постоянной основе.

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