В ДНР отказались от услуг белорусских миротворцев

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отклонил идею введения белорусского миротворческого контингента на территорию Донбасса. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. Он добавил, что для этого ему необходимо получить согласие Киева и Москвы.

Лукашенко также заявил, что конфликт в Донбассе должны решать не с помощью европейских формул, в частности «формулы Штайнмайера», а силами трех славянских народов — русского, белорусского и украинского.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это напомнил, что минскими договоренностями не предусмотрено введение миротворческого контингента, и необходимо понять отношение участников конфликта к предложению белорусской стороны. Представитель Кремля напомнил, что участниками конфликта являются самопровозглашенные республики Донбасса и Киев.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва указывает на голословность подобных заявлений.

По инициативе белорусского лидера Минск стал площадкой переговоров сторон вооруженного конфликта в Донбассе. В столице Белоруссии собирается контактная группа представителей России, Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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