Лукашенко предложил взять под контроль российско-украинскую границу в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов взять под свой контроль российско-украинскую границу в Донбассе с помощью миротворцев. Об этом он сказал во время встречи с представителями украинских СМИ, передает БЕЛТА.

По его словам, для него вступление в конфликт в Донбассе — «это большая проблема». «Но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска», — подчеркнул он, добавив, что для этого необходимо согласие обеих сторон. Лукашенко считает, что необходимо как можно скорее перейти к конкретным действиям, поскольку за последние пять лет ситуация в регионе так и не изменилась.

При этом Лукашенко подчеркнул, что не намерен напрашиваться в миротворцы и посредники. По его словам, «это вообще исключено», а сам он «просто по-человечески, по-мужски хочет, чтобы этот вопрос решался». Минск готов сыграть свою роль в этом конфликте, но до сих пор все инициативы Белоруссии отвергались руководством Украины, Россией и Евросоюзом, подчеркнул президент.

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Александр Лукашенко регулярно предлагает свои услуги в качестве миротворца в Донбассе. В начале года белорусский лидер напомнил, что еще в 2014-м предлагал план по прекращению военных действий, но он не был принят. «Когда начался конфликт, позвонили мне поляки сразу. Я говорю: хорошо, если вас интересует план "диктатора", мы можем предложить. И им сказал: если вы не примете этот план, я буду считать, что вам не нужна нормализация в Украине. [Бывший премьер-министр Польши Дональд] Туск со мной согласился. Они не приняли этот план. И сейчас стыдливо прячут глаза», — сообщил белорусский лидер.

По инициативе белорусского лидера Минск стал площадкой переговоров сторон вооруженного конфликта в Донбассе. В столице Белоруссии собирается контактная группа представителей России, Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва указывает на голословность подобных заявлений.

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