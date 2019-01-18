Лукашенко предостерег от распространения полыхающего на Украине пожара

Полыхающий на Украине пожар не должен перекинуться на Белоруссию. С таким заявлением в пятницу, 18 января, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Все хотят погреть руки на Украине. И пожар, который там полыхает сегодня (он неизвестно, чем закончится), не должен перекинуться на Беларусь. Поэтому нам надо тысячу раз быть осторожными, аккуратными и ни в коем случае не допустить внутренней дестабилизации в стране. Похоже, что подавляющее большинство нашего населения и даже подавляющее большинство нашей так называемой оппозиции понимают, что это может закончиться очень плохо», — заметил Лукашенко.

Белорусский лидер вновь заявил, что, вследствие конфликта на Украине, страна столкнулась с потоком беженцев и переселенцев с Украины. «Нам хватило от Украины, и то ли еще будет. Поэтому мы ввязаны в этот конфликт, можно сказать, по уши. Будет плохо, если конфликт затянется. Исходя из этих прагматических целей, мы просто занимаем определенную позицию по украинскому вопросу», — подчеркнул он.

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«Я часто уже и публично говорю: слушайте, такого подарка, который мы преподнесли в виде Украины Западу и прежде всего Америке, и не снилось. Первый подарок — развал Советского Союза. Второй — Украина. Чего сегодня американцев упрекать? И не дай бог там будут поставлены ракеты меньшей и средней дальности», — добавил белорусский президент.

При этом, указал Лукашенко, присутствия НАТО на Украине бояться не стоит. «Там достаточно людей в Украине, которые будут в десять раз хуже НАТО. Мы будем молиться когда-то, чтобы там НАТО было, а не люди, которые сегодня с ружьями ходят. И я также руководству России довел эту позицию. Это тоже надо понимать и видеть», — сказал глава государства.

Вспомнил белорусский президент и о своем предложении разрешения конфликта в Донбассе, который, однако, не был принят. «Когда начался конфликт, позвонили мне поляки сразу. Я говорю: хорошо, если вас интересует план "диктатора", мы можем предложить. И им сказал: если вы не примете этот план, я буду считать, что вам не нужна нормализация в Украине. [Бывший премьер-министр Польши Дональд] Туск со мной согласился. Они не приняли этот план. И сейчас стыдливо прячут глаза», — заявил Лукашенко.

С предложениями о разрешении вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины Лукашенко выступал и в 2018 году. В октябре он сказал, что Минск готов взять обеспечение мира в Донбассе на себя, однако, как Лукашенко признался позже, его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов в Донбассе не нашли поддержки у президента Украины Петра Порошенко.

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