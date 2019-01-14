Лукашенко призвал покончить с «недоразумением» в Донбассе

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях Украины необходимо урегулировать как можно скорее. С таким заявлением в понедельник, 14 января, на встрече с лидером движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать. Братские республики, народы», — сказал белорусский лидер, указав, что считает, что страны собственными руками делают подарок своим врагам и соперникам.

Президент Белоруссии объяснил, что он заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта и по личным причинам. Кроме того, подчеркнул Лукашенко, имеет место и фактор отношений между Минском и Киевом.

В 2018 году Лукашенко несколько раз заявлял, что Минск готов включиться в конфликт в Донецкой и Луганской областях и взять обеспечение мира на себя. В декабре белорусский лидер рассказал, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов в Донбассе (Минск был готов взять контроль на границе на себя, а также сопровождать проведение выборов в регионе) не нашли поддержки у президента Украины Петра Порошенко.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

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