Белоруссия вызвалась обеспечить мир в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов взять на себя обеспечение мира в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины. Свое предложение он озвучил в среду, 31 октября, на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает БЕЛТА.

«Будем откровенны: решение конфликта на Донбассе при желании могло бы быть уже давно найдено. Нужно продолжать работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группы. Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта трехсторонней контактной группы и прочего, на что мы способны сегодня договориться в Европе», — сказал белорусский лидер.

Дипломатический диалог, по мнению Лукашенко, следует дополнить взаимосвязями парламентариев, представителей региональных властей, гражданского общества и экспертов.

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«Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине. В ее состав могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые на протяжении всего периода конфликта вносили посильный вклад в его разрешение. Нужно обеспечить принцип поэтапности в развертывании этой миссии, но времени почти не осталось», — уточнил он.

Также следует активизировать работу в нормандском формате (Германии, России, Украины и Франции), чтобы обеспечить четкий механизм контроля за выполнением минских соглашений, считает Лукашенко. «Однако с учетом опыта прежних лет есть опасения, что этого будет недостаточно», — заметил он.

«Беларусь — небольшое государство, но мы готовы вносить свою лепту в разрешение тех или иных конфликтов. Что мы, в принципе, уже делаем. Но хотим ощущать нашу большую востребованность со стороны основных мировых игроков. Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», — подчеркнул президент Белоруссии.

26 октября Лукашенко указал, что Белоруссия готова оказать помощь в разрешении конфликта в Донбассе. «Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать, только ради одного — ради мира. Эту проблему должны решить мы — три славянских народа. Это наша беда и проблема. Не европейцы, не американцы — мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена», — сказал белорусский лидер.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

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