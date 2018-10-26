Белоруссия приготовилась включиться в конфликт в Донбассе

Белоруссия готова оказать помощь в разрешении вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины. С таким заявлением в пятницу, 26 октября, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Интерфакс».

«Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать, только ради одного — ради мира. Эту проблему должны решить мы — три славянских народа. Это наша беда и проблема. Не европейцы, не американцы — мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена», — заявил белорусский лидер.

Материалы по теме Оголтелая Батьковщина Почему отношения России и Белоруссии уже никогда не будут прежними

Минск готов работать в рамках договоренности двух президентов — Украины и России, подчеркнул Лукашенко. «Мы не напрашиваемся к кому бы то ни было в миротворцы или посредники», — сказал он.

«Если нужно включить Беларусь в этот процесс, мы будем делать это в разрезе договоренностей двух государств, чтобы на этой многострадальной земле, на востоке Украины, был мир», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Целью, по его словам, является сохранение единой и неделимой Украины. «Нельзя оставить эту проблему нашим детям для разрешения. Это будет преступление нашего поколения перед теми, кто придет после нас», — добавил он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!