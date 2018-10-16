РПЦ предупредили о потере белорусской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) уже практически потеряла Белорусскую церковь. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал православный публицист дьякон Андрей Кураев. Расшифровка интервью опубликована на сайте радиостанции.

Кураев полагает, что РПЦ еще не отдает себе в этом отчет. «Потому что это заявление Константинополя, что мы возвращаемся в статус XVII века, означает, что это Беларуси касается тоже, потому что Киевская митрополия включала в себя все, вплоть до Смоленска, территории от Речи Посполитой», — уточнил он.

Кураев считает, что это решение в настоящий момент нельзя реализовать по политическим мотивам. «И Лукашенко (президент Белоруссии — прим. «Ленты.ру») не вечный, и даже его дружба с Москвой не вечна. Поэтому все равно правление Лукашенко на пару поколений затормозило становление белорусского национального самосознания. Но беда в том, что за эти десятилетия Москва не стала симпатичней и привлекательней, вот в чем штука», — уточнил он.

В понедельник, 15 октября, глава РПЦ патриарх Кирилл встретился с Лукашенко в Минске. В разговоре с президентом он выразил признательность за состояние религиозной жизни в стране. «Хотел бы особенно подчеркнуть благополучное состояние религиозной жизни в Беларуси, и в первую очередь хотел бы поблагодарить вас за церковно-государственные отношения по линии взаимоотношения правительства Беларуси с Белорусской православной церковью», — приводит его слова «Интерфакс».

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Заявление Кураева прозвучало на фоне известия о том, что Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Поводом для этого стало решение Вселенского патриархата, который снял анафему с глав двух неканонических украинских церквей и продолжил процедуру предоставления томоса украинской церкви.

Белорусская православная церковь — каноническое подразделение РПЦ в республике, имеющее статус экзархата (административно-территориальной единицы), с 2013 года ее возглавляет экзарх Павел. После заседания синода РПЦ митрополит Волоколамский Иларион объявил, что БПЦ присоединяется к решению разорвать отношения с Константинополем, сообщал портал «Наша Нiва».

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