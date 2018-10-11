Константинополь снял анафему с глав двух украинских церквей

Синод Константинопольского патриархата снял анафему с глав двух неканонических украинских церквей, передает ТАСС. Речь идет об Украинской автокефальной православной церкви и Киевском патриархате. Также синод выразил желание вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.

Процесс по предоставлению томоса украинской церкви продолжается. «Мы вспомнили про письмо 1686 года, про то, как киевская митрополия была передана Московском патриархату. И Вселенский патриарх как первый среди равных хочет вернуть свое каноническое право и вернуть церковь в ведение Константинополя», — указал официальный представитель патриархата.

Ранее 11 октября издание Orthodoxia.info сообщило, что Вселенский патриархат снял анафему с патриарха, предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и архиепископа, предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

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На Украине действуют сразу три православные церкви: никем не признанные УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), а также каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Последняя является самоуправляемой церковью в рамках Русской церкви и не требует для себя автокефалии.

Филарет является предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата с титулом Патриарх Киевский и всея Руси-Украины. В 1997 году он был отлучен от церкви (анафематствован) Русской православной церковью, в Константинополе это решение называли незаконным.

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