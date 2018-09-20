Глава украинских раскольников посетил Госдеп

Предстоятель непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет посетил Государственный департамент США. Об этом говорится на сайте церкви.

Филарет встретился с помощником главы Госдепа по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом. «Обсуждались вопросы поддержки Украины в обеспечении свободы, демократии, свободного вероисповедания, отстаивании территориальной целостности, а также значение для национальной безопасности Украины возникновения признанной вселенским православием независимой единой поместной православной церкви», — говорится в сообщении на сайте УПЦ КП. На встрече также присутствовали посол Украины в США Валерий Чалый и ряд украинских церковных иерархов.

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Последние несколько месяцев обсуждается вопрос предоставления Константинопольским патриархом Варфоломеем автокефалии (церковной независимости — прим. «Ленты.ру») Украине. Ранее, 15 сентября, председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион предупредил, что, если такое произойдет, церковный конфликт на Украине перейдет в острую фазу и в стране может начаться кровопролитие.

На Украине действуют сразу три православные церкви: никем не признанные УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), а также каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Последняя является самоуправляемой церковью в рамках Русской церкви и не требует для себя автокефалии.

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