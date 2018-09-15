РПЦ предупредила о кровопролитии в случае автокефалии УПЦ

В случае предоставления автокефалии Украинской православной церкви на Украине может начаться кровопролитие. Об этом в эфире RT предупредил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Если УПЦ Московского патриархата признают церковью страны-агрессора, как они сейчас говорят, если ее лишат законных прав, то мы можем ожидать всего чего угодно — что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места, и может начаться кровопролитие», — сказал он.

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Патриарх Кирилл 14 сентября заявил, что Константинополь вторгается в дела РПЦ так же, как в 1920-х годах, когда Русская церковь «находилась в тяжелейших условиях». Священный Синод Русской православной церкви решил приостановить совместные службы с Константинопольским патриархатом и молитвенное поминовение Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений из-за антиканонической деятельности на территории Украинской православной церкви.

7 сентября патриарх Варфоломей назначил двух экзархов в Киев «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине». На Украине действуют сразу три организации, называющие себя православными церквями: никем не признанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь, а также каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. УПЦ МП обладает широкой автономией в рамках Русской церкви и не требует автокефалии.

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