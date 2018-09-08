РПЦ обнаружила угрозу всему православию

Синод Русской православной церкви (РПЦ) выступил со специальным заявлением по поводу назначения на Украину двух константинопольских экзархов — представителей патриарха Варфоломея. Заявление опубликовано на сайте РПЦ.

«Священный Синод Русской православной церкви выражает решительный протест и глубокое возмущение в связи с опубликованным 7 сентября 2018 года коммюнике Генерального секретариата Священного Синода Константинопольского патриархата, в котором сообщается о назначении двух иерархов этой Церкви — архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) — "экзархами" Константинопольского патриархата в Киеве», — говорится в нем.

В РПЦ указали, что решение о назначении было принято без согласования с патриархом Кириллом и украинским митрополитом Онуфрием, что является нарушением церковных канонов. «Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской Церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового православия», — считают в Московском патриархате.

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Представитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале назвал назначение «беспрецедентно грубым вторжением», которое не может остаться без ответа.

В пятницу, 7 сентября, Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев. Этот шаг, как сообщали в представительстве Константинопольского патриархата при Всемирном совете церквей, был предпринят «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине».

Экзархат — это отдельный церковный округ, расположенный за пределами страны основной юрисдикции этой церкви, а экзархом называют главу этой административно-территориальной единицы.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата. Она наделена правами широкой автономии, однако включена в состав МП.

В апреле президент Украины Петр Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом об издании томоса об автокефалии православной церкви на Украине. Он считает, что в настоящее время именно Россия мешает Украине иметь независимую церковь.

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