Песков высказался о создании «православного Ватикана» в России

Возможность создания крупного религиозного центра в Сергиевом Посаде не требует согласования с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РБК в четверг, 6 сентября.

Он пояснил, что подобные вопросы не находятся в компетенции Кремля. «Это региональный вопрос, который скорее находится в компетенции региональных и муниципальных властей», — сказал представитель Кремля.

Ранее в четверг «Русская служба Би-би-си» сообщила, что на базе Сергиева Посада планируется создать «православный Ватикан». Проект, по информации издания, намерена реализовать РПЦ. В результате масштабного строительства в центре города должны появиться «храм под открытым небом», комплекс церковных сооружений, молодежный центр, конгресс-центр и медиацентр. Чтобы освободить пространство для строительства, потребуется снести более восьми строений, отмечает источник.

«Церковь (...) утверждает, что все это уже согласовал Владимир Путин», — пишет «Русская служба Би-би-си».

16 августа член Патриаршего совета по культуре, протоиерей Леонид Калинин сообщил, что в РПЦ начали работу над проектом масштабной реконструкции Сергиева Посада. По его утверждению, этот проект — «попытка очищения нашего исторического наследия от чуждых влияний, от бездарных произведений, которые возникли в советский период». Стоимость работ он не назвал.

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