Патриарх Кирилл объявил себя самым свободным иерархом в истории РПЦ

Русская православная церковь впервые в своей истории свободна от политического влияния в стране и находится в равноправном диалоге с властью. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с архиепископом Турку и Финляндии Тарио Луома, передает РИА Новости.

Глава РПЦ отметил, что западные СМИ «чуть ли не договариваются до того, что патриарх Кирилл несвободен и действует по тому, что ему говорит Путин». По его словам, церковь не согласовывает с властью никаких своих действий.

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«Вот хотел бы сказать, что патриарх Кирилл сегодня свободен так, как никто никогда в Русской церкви не был свободен. И не знаю, свободны ли так другие предстоятели православных церквей», — заявил патриарх.

Он рассказал, что церковь определяет свою линию на заседаниях синода. «Начинаем развивать ее, и очень часто в доброжелательном диалоге с президентом я ему рассказываю о том, что церковь делает. Чаще всего для него это такая, новость, но, по милости Божией, он всегда как-то очень положительно это воспринимает», — добавил патриарх Кирилл.

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