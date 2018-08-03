Россиянин пойдет под суд за мем с патриархом Кириллом

Житель Барнаула Андрей Шашенин стал фигурантом уголовного дела об экстремизме из-за мема с изображением патриарха Кирилла, который он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Об этом сам мужчина рассказал телеканалу «Дождь».

По словам 38-летнего россиянина, в июне в квартиру, где он живет с женой и ребенком, пришли на обыск сотрудники СОБРа. На него надели наручники и отвезли на допрос, в ходе которого заставили под диктовку написать явку с повинной и объяснительную. До начала суда барнаульцу заблокировали банковские и электронные счета.

Поводом стали опубликованные на его странице в соцсети фотография с отреставрированной церковью и развалившимся поблизости домом, карикатура, на которой прихожанин говорит, что согрешил, поедая санкционные продукты, и получает епитимью от священнослужителя «десять раз прочесть "Крым наш"», фотография из компьютерного центра полиции, который освящает патриарх Кирилл, и картинка, на которой сзади патриарха стоит Иисус Христос и спрашивает «Время не подскажешь?» (коллаж был связан со скандалом, произошедшим в 2012 году, когда с помощью фотошопа на руке патриарха Кирилла замазали часы Breguet стоимостью 30 тысяч долларов). Последнюю сочли экстремистской.

«В данном контексте образ Христа используется для демонстрации негативных качеств служителей церкви — стремление к обогащению. Коммуникативная цель — дискредитация РПЦ», — говорится в экспертизе.

Шашерин рассказал, что держал эти картинки в специальном альбоме. У него нет денег на адвоката и нет возможности взять кредит: мужчина работает строителем и в прошлом месяце получил всего 10 тысяч рублей. На втором следственном действии он отказался от своих показаний как данных в результате шантажа, запугивания и психологического давления. Теперь его намереваются отправить на психиатрическую стационарную экспертизу.

Ранее, в июле, в Барнауле возбудили другое уголовное дело из-за мемов во «ВКонтакте»: в экстремизме и оскорблении чувств верующих обвинили 23-летнюю жительницу Марию Мотузную.

25 июня в Госдуму был внесен пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете.

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