Раскрыто отношение Путина к наказанию за репосты

В Кремле считают неуместным формалистский подход к теме наказания за репосты информации экстремистского толка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом передает РИА Новости в четверг, 5 июля.

«Спрашивали президента по этой теме, он говорил, что здесь формалистский подход неуместен, когда это приобретает гипертрофированные формы. Поэтому, конечно, вопрос нужно регулировать. Это не значит, что нужно способствовать распространению какой-то экстремистской и иной запрещенной информации, но, конечно, нужно оградить граждан от каких-то случаев, которые являются даже не курьезными, но весьма резонансными», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что к этой теме нужно подойти очень внимательно, «чтобы соблюсти баланс».

25 июня на рассмотрение Госдумы был внесен пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете.

Согласно данным информационно-аналитического центра «Сова», за последние два года число осужденных за экстремистские высказывания в сети возросло. Каждый пятый осужденный получил реальный срок.

В прошлом году за публичные призывы к экстремизму в интернете были осуждены 88 человек, уточняет агентство.

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