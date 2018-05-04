Мэрия Москвы согласовала еще один митинг за свободный интернет

Власти Москвы согласовали проведение шествия и митинга за свободный интернет на проспекте Академика Сахарова 13 мая. Об этом сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, передает ТАСС.
«К нам поступила заявка на проведение в районе Лубянки 13 мая шествия и митинга "Против ограничений доступа к интернет-ресурсам и к интернет-инструментам, уголовным делам за лайки и репосты, к действиям Роскомнадзора, ограничивающим права граждан". Заявка поступила практически от тех же лиц, которые организовали митинг против блокировки мессенджера Telegram 30 апреля», — сказал Черников.
По его словам, в связи с успехом прошлого митинга организаторам предложили провести мероприятие с 14:00 до 16:00. Заявленное количество участников — пять тысяч человек.
Первый митинг в защиту свободы интернета и мессенджера Telegram в Москве прошел 30 апреля. По данным московской полиции, в нем приняли участие 7,5 тысячи человек. Основатель Telegram Павел Дуров поддержал участников акции. «Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
В апреле Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram по требованию Роскомнадзора. Ведомство обратилось в суд после отказа компании предоставить ФСБ ключи дешифрования переписки пользователей, как того требует российское законодательство. Представители Telegram объясняли, что технически не могут передать ключи, но суд счел эти доводы недоказанными.