«Интерфакс»: Санкции ЕС не повлияют на работу Озон банка

Санкции Европейского союза (ЕС), введенные против Озон банка, не распространяются на другие юрлица группы Ozon. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя организации.

«Ограничения введены только против Озон банка, они не распространяются на другие юрлица и бизнес группы Ozon. Банк также не участвует в капитале каких-либо компаний группы», — говорится в сообщении.

Более того, на работу самого Озон банка ограничения также не окажут влияния, так как у организации нет активов за рубежом, а операции банком проводятся только внутри России с использованием отечественной финансовой инфраструктуры. «Поэтому новые санкционные меры на Озон банк не повлияют», — заверил представитель Озон банка.

23 июля ЕС ввел новые санкции против России. Новый пакет стал крупнейшим за последнее время. Рестрикции ввели в отношении 170 организаций и 48 физических лиц, заморозили активы и запретили предоставлять средства 94 банкам и 33 крупным кредитно-финансовым организациям в России.