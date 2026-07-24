Россия увеличила доходы от нефти и газа

Reuters: Россия стала больше зарабатывать на экспорте нефти и газа

В июле 2026 года доходы консолидированного бюджета России от экспорта нефти и газа выросли. Об этом сообщает Reuters

Заработок федеральной казны на поставках энергоресурсов вырос на 60 процентов год к году. Главной причиной стала волатильность мировых цен на топливо. Еще одним фактором роста выступил существенный прирост поступлений от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по итогам второго квартала 2026-го, что также повлияло на увеличение совокупной выручки за отчетный период.

В то же время кумулятивные нефтегазовые налоговые поступления с начала года, по предварительным расчетам, могут сократиться на 11 процентов год к году, до 4,9 миллиарда рублей. Официальные данные от Министерства финансов должны поступить к 5 августа.

Тем временем мировые цены на нефть продолжают расти — стоимость марки Brent колеблются в районе 100 долларов за баррель. Цены разгоняют атаки йеменских хуситов на танкеры в Баб-эль-Мандебском проливе, а также продолжающаяся блокада Ормуза на фоне обострения иранского конфликта.

22 июля президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Тегерану новыми ударами, пообещав, что Иран «заплатит большую цену». По его словам, американцы, 68 процентов из которых, согласно данным опроса Washington Post, выступают против продолжения боевых действий, «не хотят высоких цен на бензин, но они не против войны».