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12:40, 24 июля 2026 (обновлено: 12:41, 24 июля 2026)Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыта важная особенность ударов России по украинским портам

Политолог Кошкин сообщил, что после ударов РФ по портам Украина лишится снабжения ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

После ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по портам Одесса, Измаил и Николаев Киев лишится снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал важную особенность российских атак.

«Мы бьем по тем частям, которые обеспечивают боевую готовность Вооруженных сил Украины. То есть мы бьем по складам, по центрам, где готовят беспилотники, по логистическим хабам и так далее. Так что мы не уничтожаем порты, а мы уничтожаем военную инфраструктуру через порты. Это самое главное, что надо уяснить», — сообщил Кошкин.

Военный эксперт объяснил, что ВС РФ не лишают возможности использовать порты для гражданских целей, но при этом парализуют этот логистический узел для военных.

«Вот в чем особенность нанесения этих ударов. К тому же, если мы сегодня сможем обеспечить уничтожение логистических путей ВСУ, то мы продолжим успешно двигаться на линии боевого соприкосновения», — заключил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью ВС РФ вновь нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам на Украине. Целями стали украинские порты Одесса, Измаил и Николаев.

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