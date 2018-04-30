В Москве начался митинг в защиту Telegram

На московский митинг в защиту свободы интернета и мессенджера Telegram пришли 7,5 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного управления МВД.

Акция на проспекте Сахарова была согласована столичными властями. Поводом для митинга стало решение Таганского суда Москвы заблокировать в России Telegram. С таким требованием в суд обратился Роскомнадзор после того, как мессенджер отказался передавать ФСБ ключи шифрования для чтения переписки пользователей.

Из-за попыток заблокировать Telegram, которые начались 16 апреля, страдают многие сторонние ресурсы: Роскомнадзор требует заблокировать подсети зарубежных хостинг-провайдеров, через которые мессенджер остается доступен для российских пользователей.

— УЛЬТРА НАШЕЙ РОДИНЫ (@ultra_v1olence) 30 апреля 2018, 11:31

Участники митинга запускали бумажные самолетики — логотип Telegram.

Основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram поблагодарил пришедших на проспект Сахарова. Ранее бизнесмен поддержал идею провести митинг, назвав его «историческим шансом для москвичей выразить общую позицию».