Кремль вступился за свободный интернет

С угрозами в интернете необходимо бороться, не угрожая при этом свободе глобальной сети, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом в субботу, 28 апреля, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что глава государства неоднократно говорил о том, что какие-то ограничения в интернет-среде недопустимы, и подчеркивал важность цифровой экономики, которая не может развиваться полноценно «в условиях какой-то ограниченной системы».

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«Но в то же время вы знаете позицию президента относительно того, что угрозы также живут на пространстве интернета — угрозы, связанные с терроризмом, связанные с торговлей наркотиками, проституция и так далее, и тому подобное. И с этим надо, конечно, бороться. Нужно искать способы, но не угрожая в целом свободе интернета», — пояснил Песков.

Так он прокомментировал высказывание интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева о технической невозможности блокировки мессенджера Telegram.

Накануне Песков заявил, что работа по блокировке мессенджера не должна создавать помех для других сервисов.

Мессенджер Telegram был заблокирован по решению Таганского районного суда Москвы 13 апреля. Причиной подобных мер стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Эта обязанность содержится в антитеррористическом пакете законов (известном как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года.

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