Песков объяснил принцип блокировки Telegram

Работа по блокировке мессенджера Telegram не должна создавать помех для других сервисов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 27 апреля, передает РИА Новости.

«Мы неоднократно подчеркивали, что Роскомнадзор работает по ограничению доступа к упомянутому мессенджеру во исполнение вердикта суда, но, безусловно, конечно, эта работа не должна создавать помехи для других сервисов», — сказал представитель Кремля.

Материалы по теме Начало конца В России заблокировали Telegram. Дальше будет хуже

Ранее в пятницу сообщалось, что в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора появились IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Позднее директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков назвал попытки заблокировать Telegram, от которых страдают другие сайты, «неожиданным ударом по всему рунету».

26 апреля Дмитрий Песков призвал не драматизировать и иронизировать по поводу действий Роскомнадзора, который пытается остановить работу мессенджера. Он подчеркнул, что технологически выполнить решение суда непросто.

Мессенджер Telegram был заблокирован по решению Таганского районного суда Москвы 13 апреля. Причиной подобных мер стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Эта обязанность содержится в антитеррористическом пакете законов (известном как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!